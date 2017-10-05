Жительницу Тюмени.

Нетрезвый уроженец Узбекистана напал на тюменку у нее же в квартире, изнасиловал, избил и угрожал зарезать. Возбуждено уголовно дело, злоумышленник находится под стражей, ему уже предъявлено обвинение.

Как сообщили "Уралинформбюро"в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление произошло 2 октября 2017 года. После вечеринки, когда все гости разошлись, в квартире 29-летней жительницы областного центра осталась только она и подозреваемый, с которым девушка познакомилась пару недель назад.

Пьяный мужчина решил изнасиловать хозяйку квартиры, а получив отпор, жестоко ее избил. После этого он достал нож и пригрозил тюменке убийством, если она не станет сговорчивее.

Когда злоумышленник уснул, потерпевшая смогла достучаться до соседей, которые вызвали полицию. Мужчину задержали на месте происшествия.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.