×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пьяный узбек избил и изнасиловал знакомуюСегодня в 13:32

  • Текст

Жительницу Тюмени.

Нетрезвый уроженец Узбекистана напал на тюменку у нее же в квартире, изнасиловал, избил и угрожал зарезать. Возбуждено уголовно дело, злоумышленник находится под стражей, ему уже предъявлено обвинение.

Как сообщили "Уралинформбюро"в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление произошло 2 октября 2017 года. После вечеринки, когда все гости разошлись, в квартире 29-летней жительницы областного центра осталась только она и подозреваемый, с которым девушка познакомилась пару недель назад.

Пьяный мужчина решил изнасиловать хозяйку квартиры, а получив отпор, жестоко ее избил. После этого он достал нож и пригрозил тюменке убийством, если она не станет сговорчивее.

Когда злоумышленник уснул, потерпевшая смогла достучаться до соседей, которые вызвали полицию. Мужчину задержали на месте происшествия.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

В Югре отвернулись от жертв ДТП.

Снова осень – губернаторы на вылет

Снова осень – губернаторы на вылет

"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

И сертификата.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×