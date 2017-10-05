Банковские сотрудники присвоили клиентские 12 миллионов Сегодня в 16:00
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В разной валюте.
Экс-глава филиала "Таджикпромбанка" в Шахринавском районе, а также бывшие главный бухгалтер, кассир и два старших специалиста отделения получили тюремные сроки за присвоение и растрату средств финансового учреждения.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры Таджикистана, с 2013 по 2016 годы преступники украли у компании 188 тысяч долларов, 279 тысяч рублей и более 92 тысяч сомони (около 600 тысяч рублей), присвоив деньги и золотые изделия, принадлежащие клиентам банка.
Суд отправил экс-начальника филиала С.Н. Курбонова в тюрьму на 16 лет, кассир получил 12 лет, старшие специалисты – по 9, а главбух – 8,6 года.
Стоит напомнить, что Национальный банк Республики отозвал лицензию "Таджпромбанка" на осуществление банковских операций в феврале 2017. Регулятор счел, что организация не справляется с обслуживанием клиентов. В июле имущество компании выставили на продажу в связи с принудительной ликвидацией учреждения.
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