×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Банковские сотрудники присвоили клиентские 12 миллионов Сегодня в 16:00

  • Текст

В разной валюте.

Экс-глава филиала "Таджикпромбанка" в Шахринавском районе, а также бывшие главный бухгалтер, кассир и два старших специалиста отделения получили тюремные сроки за присвоение и растрату средств финансового учреждения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры Таджикистана, с 2013 по 2016 годы преступники украли у компании 188 тысяч долларов, 279 тысяч рублей и более 92 тысяч сомони (около 600 тысяч рублей), присвоив деньги и золотые изделия, принадлежащие клиентам банка.

Суд отправил экс-начальника филиала С.Н. Курбонова в тюрьму на 16 лет, кассир получил 12 лет, старшие специалисты – по 9, а главбух – 8,6 года.

Стоит напомнить, что Национальный банк Республики отозвал лицензию "Таджпромбанка" на осуществление банковских операций в феврале 2017. Регулятор счел, что организация не справляется с обслуживанием клиентов. В июле имущество компании выставили на продажу в связи с принудительной ликвидацией учреждения.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

В Югре отвернулись от жертв ДТП.

Снова осень – губернаторы на вылет

Снова осень – губернаторы на вылет

"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов

И сертификата.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×