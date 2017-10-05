Его ждет суд.

В Тюменской области второй раз по одному и тому же обвинению пойдет под суд 41-летний житель села Гилево Сергей Парфентьев.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, в октябре 2016 года мужчина был осужден за выращивание в селе Шиликуль 223 растений опийного мака. Тогда он отделался условным наказанием сроком на 3 года.

В мае 2017-го тюменец подыскал новое место под нарко-плантацию – мак он высадил в зарослях крапивы на участке 3х5 метров. В июле об этом стало известно полицейским, 12 числа они изъяли 176 запрещенных растений.

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.