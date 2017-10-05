Свердловчанка пыталась "прикрыть" сына сказкой о бандитахСегодня в 18:46
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В духе 90-х.
Полицейские Богдановича раскрыли загадочное исчезновение 57-летнего местного жителя, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
21 сентября 2017 года в правоохранительные органы с сообщением о пропаже отца обратилась девушка. Она рассказала, что 17 сентября мужчина ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что пропавший уралец с апреля снимал жилье у 67-летней женщины. Та поведала, что ее квартирант с кем-то неоднократно ругался по телефону. Речь якобы шла о денежном долге. 17 сентября, по ее словам, к дому приехала черная иномарка, мужчина вышел встречать прибывших и пропал. Хозяйка предположила, что ее квартиранта увезли на автомобиле.
Однако вскоре оказалось, что женщина носит слуховой аппарат, а потому не могла слышать бесед квартиранта. Кроме того, никаких звонков мужчине в описываемое время не поступало. Зато было установлено, что накануне у хозяйки дома гостили два взрослых сына и дочь. При осмотре дворовых построек полицейские обнаружили кровь на ограде, автомобиле и лопате.
После этого старший сын женщины признался в убийстве. Молодой человек пояснил, что во время совместного распития спиртного между ним и квартирантом произошел конфликт. Сын владелицы дома ударил оппонента поленом по голове, от чего тот скончался. Тело вывезли в лес и закопали.
Подозреваемому грозит до 15 лишения свободы.
Фото: СУ СКР по Свердловской области
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