Главбуха екатеринбургской "Монетки" подозревают в мошенничествеСегодня в 10:05
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И похищении почти 4 миллионов.
Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера крупной торговой сети. Женщину обвиняют в мошенничестве, передает "Уралинформбюро".
По версии следствия, с марта по август 2013 года главбух подделала документы о наличии гражданско-правовых отношений с подконтрольным ей ООО "Бай-Сул", чтобы похитить более 3,8 миллионов рублей у ООО "Элемент-Трейд" (ТС "Монетка").
"Полученными незаконно денежными средствами бухгалтер распоряжалась по своему усмотрению, в том числе тратила на оплату своих кредитов, коммунальных услуг коттеджей, страхование", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Директор по безопасности ТС "Монетка" Константин Сергеев рассказал "Уралинформбюро", что хищение денег было выявлено в 2013 году в ходе служебного расследования департаментом безопасности сети. "Подозреваемая в совершении преступления, занимавшая должность главного бухгалтера, находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком, и все махинации прошли перед выходом ее в декретный отпуск. Собранная информация и вещественные доказательства были переданы в правоохранительные органы, на основании которых было возбуждено уголовное дело. Сотрудница была уволена из компании в мае 2015 года", - уточнил он.
Дело будет рассматриваться в Кировском районном суде. Экс-главбуху грозит до 10 лет лишения свободы.
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Опасная профессия - главный бухгалтер.ответить
Не воруй! И не обманывай! И будет тебе Счастье!ответить
Существует мнение, что вообще то воровать и брать чужое нельзя! Это даже есть в Заповедях Господних! Кроме этого есть понятие о Неотвратимости наказания! СБ же в Монетке, просто орудие Господа нашего по наведению порядка в конкретно взятом месте! Не воруй!ответить
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