На земле.

В селе Ильдеряково (Татарстан) в частном доме обнаружили тело 53-летнего мужчины с резаными ранами шеи и живота.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан, по подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний местный житель, страдающий шизофренией. По версии следствия, находясь в гостях у погибшего, он решил убить его, чтобы съесть. Мужчина избил хозяина руками и табуретом, после чего перерезал тому ножом горло и вспорол живот.

Затем он съел несколько частей тела своей жертвы. На допросе сельчанин сознался следователям, что отобедал человеком, поскольку ранее слышал, что это помогает обрести бессмертие, сообщает портал Inkazan.ru. Полицию каннибал вызвал сам.

Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство).

Стоит напомнить, что ранее в Краснодарском крае вычислили семью каннибалов. По предварительным данным, за 18 лет супруги съели 30 человек.

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