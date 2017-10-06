Татарский каннибал съел приятеля ради вечной жизниСегодня в 09:52
- Текст
На земле.
В селе Ильдеряково (Татарстан) в частном доме обнаружили тело 53-летнего мужчины с резаными ранами шеи и живота.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан, по подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний местный житель, страдающий шизофренией. По версии следствия, находясь в гостях у погибшего, он решил убить его, чтобы съесть. Мужчина избил хозяина руками и табуретом, после чего перерезал тому ножом горло и вспорол живот.
Затем он съел несколько частей тела своей жертвы. На допросе сельчанин сознался следователям, что отобедал человеком, поскольку ранее слышал, что это помогает обрести бессмертие, сообщает портал Inkazan.ru. Полицию каннибал вызвал сам.
Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство).
Стоит напомнить, что ранее в Краснодарском крае вычислили семью каннибалов. По предварительным данным, за 18 лет супруги съели 30 человек.
Ранее по теме:
На Кубани семья каннибалов съела 30 человек
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:26
Екатеринбургская "Река" утопила московские "Острова"
Но реализация проекта начнется еще нескоро.Сегодня в 14:53
Пермяк продал больнице несуществующий реанимобиль
Через госзакупки.Сегодня в 14:53
КМЭЗ нарастил выпуск катодов на 8,6%
За девять месяцев 2017 года.Сегодня в 14:50
Россель: уральской столице нужна Екатерина с протянутой рукой
И подсветкой.Сегодня в 14:36
В Иркутской области медведь напал на подростка
В центре города.Сегодня в 14:19
Россель хочет ветку метро или "бутылочку вина"
На юбилей.Сегодня в 14:15
Легковушка провалилась в яму с кипятком
В самом центре города.Сегодня в 13:47
Уральцы пришлись клещам "по вкусу"
Чаще всего кусали свердловчан, челябинцев и тюменцев.Сегодня в 13:44
В Верхней Пышме двое мужчин забили до смерти бомжа
За что проведут в колонии 12 лет.Сегодня в 13:32
7 свердловских муниципалитетов закроют "зелеными щитами"
По задумке березовчан.Сегодня в 13:07
В Копейске агрессивные собаки напали на ребенка
Он в тяжелом состоянии.Сегодня в 12:41
На Южном Урале куратора "группы смерти" отправят на психиатрическую экспертизу
Для этого арест продлили на месяц.Сегодня в 12:32
50 минут гласности Генпрокуратуры
Дали почву для прогноза.Сегодня в 12:26
Никита Михалков примерит роль прадеда
Впервые в жизни.Сегодня в 12:17
Ипотечные платежи "съедают" зарплаты уральских учителей
С "потрохами".
Главные новости
- Сегодня в 14:19Россель хочет ветку метро или "бутылочку вина"
- Сегодня в 14:15Легковушка провалилась в яму с кипятком
- Сегодня в 12:3250 минут гласности Генпрокуратуры
- Сегодня в 10:21Отпускной багаж знаний
- Сегодня в 08:1816 человек погибли в столкновении поезда и пассажирского автобуса
Аналитика
50 минут гласности Генпрокуратуры
Дали почву для прогноза.
Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой
В Югре отвернулись от жертв ДТП.
Снова осень – губернаторы на вылет
"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.