Напавшего на врачей скорой нефтеюганца ждет уголовное наказаниеСегодня в 11:59
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"Я спасал жену!"
61-летний житель Нефтеюганска, который 5 октября в собственной квартире напал на фельдшеров скорой помощи, рассказал полицейским свою версию событий. Правда, показания его разнились: то он отрицал произошедшее, то рассказывал о нападении медиков на его жену.
Инцидент произошел в одной из квартир дома в 11 микрорайоне города. На прибывшую на вызов к пожилой женщине бригаду скорой напал ее супруг. Одну из фельдшеров он ударил по лицу. Девушки вместе с пациенткой сумели закрыться от дебошира в комнате и вызвали полицию. Пока ехал наряд, разбушевавшийся хозяин угрожал медикам и жене расправой и не давал им выйти из квартиры.
Уже в отделении полиции нефтеюганец, который выглядел сильно нетрезвым, рассказал, что не пил и никого не бил. Впрочем, немного подумав, он решился на признание. "А зачем ударил? Они мне не понравились. Нехорошие женщины. Были бы хорошими девчонками, я бы с ними поговорил... Они приехали убивать, - неожиданно заявил мужчина и разрыдался. - А я что должен делать? Я должен делать так, как я хочу... Они избивали супругу, а мне приходилось избивать девчонку. Я спасал жену, родимую".
Проводившая опрос подозреваемого представительницы полиции несколько раз усомнилась в его трезвости, однако он заверил: "Ничего не пил. Пока".
На чьей стороне правда, выяснят следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Побои", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР. Стоит уточнить, что подозреваемым по нему проходит 61-летний мужчина. Фельдшеры же направлены на медицинскую экспертизу, которая установит степень причиненного вреда их здоровью.
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