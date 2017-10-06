Пермяк продал больнице несуществующий реанимобильСегодня в 14:53
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Через госзакупки.
В Перми будут судить местного жителя, который "продавал" с помощью сайта госзакупок несуществующую автотехнику, а затем скрывался после получения денег. За два года труда злоумышленник заработал 8 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".
39-летний мужчина отслеживал на портале госуслуг тендеры и связывался с теми компаниями, закупки которых не состоялись. Под видом поставщика предприниматель предлагал им по заниженной стоимости все, что требовалось фирме. Никакой техники у подсудимого не было. Для участия в закупках он специально создал ООО "Вера" и ООО "Аполлон", в которых числился директором.
"Он умудрился продать реанимобиль в больницу Новгородской области", – цитирует старшего помощника прокурора Индустриального района Жанну Манохину 59.ru.
Пострадавшими по делу проходят 20 компаний со всей России: Липецка, Ямала, Новгорода, Оренбурга и других.
Судят мужчину по статье "Мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере". Его могут отправить на шесть лет в колонию или же назначить до пяти лет принудительных работ.
В пресс-службе суда Индустриального района Перми "Уралинформбюро" сообщили, что следующее заседание по делу состоится 13 октября.
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