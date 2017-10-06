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На Южном Урале куратора "группы смерти" отправят на психиатрическую экспертизуСегодня в 12:41

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Для этого арест продлили на месяц.

Куратора "группы смерти" Илью Сидорова, обвиняемого в доведении до самоубийства челябинской школьницы, отправят на судебно-психиатрическую экспертизу. В том числе для этих целей Еткульский суд Челябинской области продлил ему арест до 5 ноября 2017 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

Защита требовала отпустить Сидорова по состоянию здоровья. Но доказать наличие заболеваний не смогла.

Стоит напомнить, 26-летнего москвича обвиняют в доведении до самоубийства 14-летней школьницы из Еткуля. В мае 2017 года девушка пыталась покончить с собой по указанию куратора группы "Синий кит" в социальной сети, но врачи спасли ее. В июле она все же воплотила задуманное. По данным следствия, по игре ее вел именно Сидоров. Молодого человека задержали в столице и этапировали на Южный Урал. Он признал вину.

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