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В Верхней Пышме двое мужчин забили до смерти бомжаСегодня в 13:44

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За что проведут в колонии 12 лет.

Суд признал двух уральцев виновными в гибели лица без определенного места жительства. 29-летний мужчина за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, проведет в колонии 7 лет. Его 38-летний пособник получил 5 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел в Верхней Пышме 4 ноября 2016 года. Молодой злоумышленник, имеющий постоянное место жительства, отправился к знакомым бездомным в коллектор теплотрассы на улице Феофанова. Там он подрался с одним из бомжей. Затем попросил у второго подсудимого палку, чтобы продолжить избиение.

В итоге от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Молодой человек вытащил его тело и отволок к гаражам, после чего отправился домой. Оба злоумышленника были задержаны на следующий день.

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