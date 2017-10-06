И сдался полиции.

Житель Карагандинской области признался полиции в убийстве трехлетнего внука. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, передает "Уралинформбюро".

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 сентября 2017 года. Тогда пьяный 43-летний дед после ссоры с женой остался с внуком на ночь один. Утром, когда в дом пришла супруга подозреваемого, она обнаружила малыша уже окоченевшим. Муж просил ее не сообщать в полицию, а затем скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана нашли на теле ребенка многочисленные ножевые ранения, пишет TengriNews.

В интересах следствия в прокуратуре не раскрывают детали показаний задержанного. Дело находится на особом контроле.