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На Южном Урале бомж до смерти забил бревном малознакомую дамуСегодня в 17:16

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Его выдала окровавленная одежда.

5 октября в Челябинске по подозрению в жестоком убийстве был задержан 30-летний бомж.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, в 17.15 мужчину, вся одежда которого была в крови, заметили бойцы вневедомственной охраны.

Росгвардейцы выяснили, что несколькими часами ранее бездомный выпивал в компании малознакомой дамы. Собутыльники повздорили, мужчина взялся за бревно – от нескольких ударов женщина вскоре скончалась. Ее труп был обнаружен вблизи дома №175 по улице Свободы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Мужчине, который уже был судим, грозит до 15 лет лишения свободы.

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