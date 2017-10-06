На Южном Урале бомж до смерти забил бревном малознакомую дамуСегодня в 17:16
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Его выдала окровавленная одежда.
5 октября в Челябинске по подозрению в жестоком убийстве был задержан 30-летний бомж.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, в 17.15 мужчину, вся одежда которого была в крови, заметили бойцы вневедомственной охраны.
Росгвардейцы выяснили, что несколькими часами ранее бездомный выпивал в компании малознакомой дамы. Собутыльники повздорили, мужчина взялся за бревно – от нескольких ударов женщина вскоре скончалась. Ее труп был обнаружен вблизи дома №175 по улице Свободы.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Мужчине, который уже был судим, грозит до 15 лет лишения свободы.
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