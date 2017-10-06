А затем покончил с собой.

В ночь на 4 октября 71-летний житель Бохтарского района Таджикистана после семейной ссоры попытался убить жену и дочь-подростка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Республики, пенсионер ударил 45-летнюю супругу ножом пять раз, а дочь – четыре. Затем мужчина совершил самоубийство.

Девочку и ее мать госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями. В пресс-службе ведомства сообщили, что их состояние улучшается.