Продававших девушек в Южную Корею.

В аэропорту Алматы транспортная полиция задержала банду, вывозившую молодых девушек в Южную Корею для продажи в сексуальное рабство.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента внутренних дел на транспорте КР, во время оперативных мероприятий были задержаны 59-летний мужчина и две женщины 34 и 26 лет.

Выяснилось, что они организовывали продажу юных гражданок Республики в Южную Корею, где те попадали в сексуальную эксплуатацию.

Ведется расследование.