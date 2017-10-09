Из травматики.

В Сургуте двоих парней избили и расстреляли из травматического оружия из-за слишком громкой музыки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

В ночь на 7 октября в дежурную часть Сургута поступило сообщение от сотрудника скорой помощи. Медиков вызвали во двор дома Ивана Захарова. Помощь требовалась мужчинам 33 и 27 лет. Полицейские выяснили, что ранее молодые люди во дворе дома выпивали и громко слушали музыку. Прохожие сделали им замечание. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого один из прохожих применил травматическое оружие. После этого нападавшие скрылись с места происшествия.

Любителей громкой музыки доставили в травматологию. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.