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В Сургуте парней расстреляли за громкую музыкуСегодня в 09:18

Из травматики.

В Сургуте двоих парней избили и расстреляли из травматического оружия из-за слишком громкой музыки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

В ночь на 7 октября в дежурную часть Сургута поступило сообщение от сотрудника скорой помощи. Медиков вызвали во двор дома Ивана Захарова. Помощь требовалась мужчинам 33 и 27 лет. Полицейские выяснили, что ранее молодые люди во дворе дома выпивали и громко слушали музыку. Прохожие сделали им замечание. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого один из прохожих применил травматическое оружие. После этого нападавшие скрылись с места происшествия.

Любителей громкой музыки доставили в травматологию. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
........ Сегодня в 10:29

и правильно сделали, что расстреляли. У людей реально терпения уже нет, слушая шум тих гопников, особенно по ночам

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