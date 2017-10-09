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На Канарские острова везли 4 тонны кокаинаСегодня в 10:41

  • Текст

Под видом муки.

На судне у берегов Канарских островов испанская полиция изъяла 4 тонны кокаина, который выдавали за муку. Корабль задержали 8 октября, пишут "Известия".

Во время обыска на камбузе полицейские нашли тайник, в котором и пытались спрятать наркотик.

Семь членов команды судна арестованы, передает "Уралинформбюро". Сообщается, что полиция теперь будет искать производителя нелегального товара.

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