Клиентов компании.

Экс-председатель совета директоров ИК "Уником Партнер" Николай Тимофеев предстанет перед судом. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По версии следствия, с 2010-го по ноябрь 2014 года Тимофеев, являясь членом совета директоров, а затем его председателем проводил инвестиционные сделки, невыгодные для ИК "Уником Партнер".

В частности, обвиняемый заключал договоры займа с подконтрольными ему фирмами, на основании чего им предоставлялись крупные суммы, исчисляемые миллионами рублей. Сроки возврата денег переносились, что привело к уменьшению размера собственных средств инвестиционной компании.

"Николаю Тимофееву инкриминируется совершение действий вопреки законным интересам инвестиционной компании, которые повлекли за собой прекращение деятельности ООО "Уником Партнер", а также неисполнение обязательств перед клиентами по возврату инвестированных ими денежных средств на сумму свыше 342,6 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Тимофееву грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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