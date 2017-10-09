Смерть тагильчанина после допроса в полиции вылилась в "уголовку"Сегодня в 12:03
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По двум статьям.
Смерть жителя Нижнего Тагила Станислава Головко после допроса в отделении полиции вылилась в уголовное дело. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
"Следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям "причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть" и "превышение должностных полномочий". Проводится комплекс необходимых мероприятий", - уточнил официальный представитель ведомства Александр Шульга.
Как ранее сообщила сестра умершего Екатерина Головко, оперативники забрали 42-летнего Станислава в отделение полиции 27 сентября 2017 года. Оттуда, по ее словам, с травмами головы он был доставлен в больницу, где позднее скончался.
Узнав о смерти брата, Екатерина стала выяснять, что произошло. В отделении полиции ей сообщили, что у мужчины начались галлюцинации, из-за чего он начал вести себя неадекватно и сам себе наносить повреждения. Женщина, в свою очередь, утверждает, что ее брат никогда не был наркоманом. Она забрала из больницы вещи брата, которые были в крови. Екатерина утверждает, что на похоронах даже специальный грим не смог скрыть гематомы на лице Станислава.
Начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых сообщил, что по факту случившегося руководство УМВД Нижнего Тагила проводит собственное служебное расследование. Он подчеркнул, что тагильчанин ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к разбойному нападению и неоднократно - к административной ответственности за различные нарушения.
"Житель Нижнего Тагила был доставлен в территориальный ОВД для того, чтобы отработать его причастность к совершению кражи. Когда ему стало плохо, полицейские вызвали неотложку. При обследовании врачи не обнаружили опасных симптомов, которые бы не позволили доставить гражданина в райотдел для дальнейшей работы", - уточнил Горелых.
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