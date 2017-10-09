×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Смерть тагильчанина после допроса в полиции вылилась в "уголовку"Сегодня в 12:03

  • Текст

По двум статьям.

Смерть жителя Нижнего Тагила Станислава Головко после допроса в отделении полиции вылилась в уголовное дело. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

"Следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям "причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть" и "превышение должностных полномочий". Проводится комплекс необходимых мероприятий", - уточнил официальный представитель ведомства Александр Шульга.

Как ранее сообщила сестра умершего Екатерина Головко, оперативники забрали 42-летнего Станислава в отделение полиции 27 сентября 2017 года. Оттуда, по ее словам, с травмами головы он был доставлен в больницу, где позднее скончался.

Узнав о смерти брата, Екатерина стала выяснять, что произошло. В отделении полиции ей сообщили, что у мужчины начались галлюцинации, из-за чего он начал вести себя неадекватно и сам себе наносить повреждения. Женщина, в свою очередь, утверждает, что ее брат никогда не был наркоманом. Она забрала из больницы вещи брата, которые были в крови. Екатерина утверждает, что на похоронах даже специальный грим не смог скрыть гематомы на лице Станислава.

Начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых сообщил, что по факту случившегося руководство УМВД Нижнего Тагила проводит собственное служебное расследование. Он подчеркнул, что тагильчанин ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к разбойному нападению и неоднократно - к административной ответственности за различные нарушения.

"Житель Нижнего Тагила был доставлен в территориальный ОВД для того, чтобы отработать его причастность к совершению кражи. Когда ему стало плохо, полицейские вызвали неотложку. При обследовании врачи не обнаружили опасных симптомов, которые бы не позволили доставить гражданина в райотдел для дальнейшей работы", - уточнил Горелых.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

В Югре отвернулись от жертв ДТП.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×