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Таксист из Алма-Аты признался в убийстве 18-летней девушкиСегодня в 12:27

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Которую подвозил.

В Алма-Аты задержали таксиста, подозреваемого в убийстве 18-летней девушки. 33-летний мужчина из Талгарского района находится в изоляторе временного содержания, он уже дал признательные показания.

Жительница поселка Туздыбастау Назерке Арип вышла из дома 10 июля 2017 года и не вернулась. Два месяца ее искали: мать погибшей даже записала видеообращение к похитителям с просьбой вернуть дочь. Однако поисковые отряды нашли лишь тело девушки на кладбище.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского департамента внутренних дел, мужчина работает частным таксистом. Согласно версии следствия, он подвозил потерпевшую. В машине злоумышленник надругался над девушкой и задушил ее.

Родные девушки заявили, что будут требовать для предполагаемого убийцы самого строгого наказания, передает Tengrinews.kz.

Досудебное расследование продолжается.

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