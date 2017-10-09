Башкира-убийцу выдал спичечный коробокСегодня в 13:25
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Пенсионер ударил друга ножом в горло.
Полиция Пермского края распутала преступление 2-летней давности с помощью спичечного коробка.
В 2015 году на заброшенной ферме в Октябрьском районе местные жители нашли труп мужчины, которого было почти невозможно опознать. При нем не было личных вещей и документов: только упаковка спичек уфимской фабрики.
В близлежащих населенных пунктах все жители оказались на своих местах: никто не пропадал. Там же оперативникам сообщили, что спички уфимской фабрики в районе никто не продает.
"Место, где был обнаружен труп, находилось примерно в тридцати километрах от границы с Башкирией. Все это давало нам основания полагать, что искать следы надо в соседнем регионе", – сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
В Башкортостане правоохранители обошли 5 сел. Житель одного из них вспомнил, что давно не видел своего соседа, который отправился в гости в другой населенный пункт.
Другом, к которому уехал пропавший мужчина, оказался 65-летний пенсионер. Сначала он и его супруга заявили, что ничего не слышали о приятеле, осмотр дома поначалу тоже не дал результатов. Однако позже оперативники нашли на дверном косяке и коробке с лекарствами две маленькие капли крови.
По словам башкира, он не хотел убивать приятеля. "Поссорились мы в тот вечер, я его по голове ударил – кровь хлынула. Жена ему рану перебинтовала, но решили все же его в больницу отвезти на своем автомобиле. А он в дороге опять на меня начал кидаться, но тут уж я не выдержал, ударил ножом и прямо в горло попал", – пояснил он.
Мужчина решил избавиться от тела в соседнем регионе.
Суд признал пенсионера виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве при превышении самообороны. В исправительной колонии он проведет 4 года и 1 месяц.
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