Выброшенного с балкона.

44-летний житель Екатеринбурга предстанет перед судом за убийство щенка алабая. Ранее судимый мужчина обвиняется в жестоком обращении с животными, повлекшем смерть, и краже. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По версии следствия, 12 мая 2017 года екатеринбуржец, действуя из хулиганских побуждений, выбросил с балкона третьего этажа дома на улице Новой щенка породы алабай. Собака скончалась. Кроме того, в июле этого же года он совершил кражу из квартиры своей знакомой.

Рецидивисту грозит в совокупности до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", живодер выбросил с балкона не только щенка, но также пятерых котят, кролика и улиток. Когда полиция прибыла на место, "следов" падения других животных уже не было. Доказательств по остальным жертвам собрать не удалось.

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