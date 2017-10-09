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Таджик отрезал голову жительнице ЧелябинскаСегодня в 15:34

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Под наркотиками.

6 октября в одной из комнат общежития в Тракторозаводском районе Челябинска 26-летний уроженец Таджикистана несколько раз пырнул сожительницу ножом, а затем отрезал ей голову.

В региональном СУ СКР факт происшествия подтвердили. Известно, что мужчину задержали на месте преступления: сейчас он находится под стражей, передает "Уралинформбюро".

По словам таджикистанца, он и его подруга в тот вечер употребляли наркотики. Затем у них случился конфликт: девушка захотела сходить к соседям за сигаретой, а мужчине это не понравилось. В ответ на это челябинка начала резать себе руки кухонным ножом. Подозреваемый попытался выхватить у девушки из рук оружие, опасаясь, что она поранится, но тогда его подруга упала на край дивана. Нож, утверждает мужчина, сам оказался у нее в горле.

После этого у задержанного начались галлюцинации: он увидел неизвестного, лежащего на полу, и решил перерезать ему горло. Отделив голову от тела, мужчина понял, что незнакомец ему только померещился.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью", – цитирует U24 старшего помощника прокурора Тракторозаводского района Ивана Шульгу.

Стоит отметить, что в России задержанный находился нелегально, постоянно нигде не работал. С убитой девушкой они жили вместе с 2015 года.

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