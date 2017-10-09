Свердловскому застройщику грозит "десяточка"Сегодня в 16:51
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За махинации с "сиротским" жильем.
Застройщик из Краснотурьинска попал под уголовное дело из-за нарушений при строительстве "сиротского" жилья. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.
Прокуратура Краснотурьинска решила проверить ООО "Стройреконструкция" на предмет законности расходования бюджетных средств, выделенных на строительство жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе проверки выяснилось, что застройщик предоставил для оплаты в ГКУ Свердловской области "Фонд жилищного строительства" акты о выполнении работ совокупной стоимостью более двух миллионов рублей. Однако в реальности эти работы выполнены не были.
В частности, не завершены работы по обустройству кровли, фасада, внутренних перегородок, которые, согласно всем актам, оплачены. По результатам проверки прокуратура города направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства компании-застройщика.
Следственные органы, ознакомившись с результатами проверки, возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Стоит добавить, что это далеко не первый случай за последний месяц, когда прокуратуре приходится вступаться за права детей-сирот. Так, лишь после вмешательства Сухоложской городской прокуратуры 23-летняя сирота получила ключи от квартиры в новостройке, в которой ей на протяжении длительного времени отказывали местные власти.
Для этого органам юстиции пришлось подать в суд исковое заявление с требованием возложить на областной Минстрой обязанность за предоставление льготнице благоустроенного жилого помещения. В настоящее время по искам прокуратуры с 24 сиротами заключены договоры специализированного найма жилья.
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