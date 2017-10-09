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На Южном Урале экс-сотрудники ИК-2 пойдут под суд за смерть зэкаСегодня в 18:39

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Осужденный задохнулся.

В Челябинске в суд направлено дело четырех бывших сотрудников исправительной колонии №2, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Двоим сотрудникам вменяется избиение заключенного в досмотровой комнате штрафного изолятора. Двое других, по версии следствия, "зафиксировали заключенного в положении, угрожающем жизни, в котором он не мог двигаться". Это привело к смерти мужчины. По данным правозащитной организации "Зона права", сотрудники ИК набросили на шею заключенному петлю, от чего тот задохнулся.

По итогам служебной проверки начальника ГУФСИН по Челябинской области привлекли к дисциплинарной ответственности.

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