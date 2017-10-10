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В Кольцово ограбили салон "Евросети"Сегодня в 10:19

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Первый за месяц.

В Екатеринбурге вновь ограбили салон связи "Евросеть". На этот раз пострадал киоск на Бахчиванджи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

"Сообщение об ограблении поступило в отделение полиции №6 около шести часов утра. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", – сообщил собеседник агентства.

Стоит отметить, в сентябре неизвестные ограбили несколько десятков салонов связи. Налетчики выносили технику из "Евросети", "Билайна", "Связного" и "Мегафона". Полиция смогла задержать подозреваемых в 12 ограблениях киосков.

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