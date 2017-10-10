Одежды и инвентаря.

За распродажу казенного имущества начальники продовольственной части и вещевого склада одной из войсковых частей Свердловской области получили условные сроки. Такое решение вынес Екатеринбургский гарнизонный военный суд, передает "Уралинформбюро".

Недостачу на сумму около 1 200 000 рублей выявила комплексная проверка склада, проведенная в 2015 году.

Сотрудники УФСБ РФ по Центральному военному округу выяснили, что начальник продовольственной и вещевой службы Дмитрий Савин и начальник вещевого склада этой же части Денис Антонов продавали инвентарь и одежду. Вырученные деньги они тратили на личные цели.

"В результате Екатеринбургский гарнизонный военный суд признал "предпринимателей" виновными и назначил им, с учетом смягчающих обстоятельств, наказания: Антонову – в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, Савину – в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев", - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Центральному военному округу.

Кроме того, Антонов и Савин должны возместить ущерб, нанесенный государству - 558 тысяч 416 рублей.