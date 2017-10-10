Женщина защищала 19-летнего ребенка.

В Екатеринбурге вынесены приговоры двум местным жителям - 38-летней женщине и ее 19-летнему сыну. Семья напала на полицейских, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Драма разыгралась в прошлом году. Мать с ребенком закатили бурную вечеринку. Соседи их веселья не разделили и вызвали наряд. Сотрудникам ППС не удалось мирно урегулировать вопрос: молодой человек полез с ними в драку и его пришлось "скрутить". Защищая сына, женщина набросилась с кулаками на одного из стражей порядка. В порыве гнева она несколько раз ударила полицейского по лицу и порвала ему форму.

Поняв, что силы неравны, 38-летняя "тигрица" ретировалась с места преступления и находилась в розыске до лета 2017 года.

Дружной семейке вынесен приговор по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Женщину отправили в колонию-поселение на 3 месяца. Сын проведет в заключении полгода - суд учел, что раньше молодой человек уже привлекался по такой же статье.