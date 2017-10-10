За покушение на генерала Тимониченко.

13 лет проведет в колонии строгого режима экс-руководитель Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга Олег Дудко. Такое решение 10 октября вынес Чкаловский районный суд, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Отбывать срок Дудко будет как за покушение на убийство бывшего главы УМВД уральской столицы Бориса Тимониченко, так и за незаконный оборот оружия и взрывных устройств, кражу и умышленное уничтожение чужого имущества.

Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда Тимониченко, а также более 2,5 миллионов рублей в качестве возмещения материального ущерба от совершенных им преступлений.

Покушение на генерала Тимониченко было совершено утром 19 февраля 2016 года. По данным следствия, Олег Дудко поджидал жертву в подъезде дома на Родонитовой. Когда тот вышел из квартиры, Дудко выстрелил ему в голову из пистолета Макарова с глушителем. Затем злоумышленник забрал барсетку жертвы и скрылся на машине.

Пытаясь убить бывшего начальника, обвиняемый, как установил суд, руководствовался только личной неприязнью. Доказательств того, что покушение было совершено по заказу третьего лица, представлено не было.

Стоит отметить, что сторона обвинения настаивала на наказании в виде 11 лет лишения свободы.

Олег Дудко заявил, что будет подавать апелляцию на вердикт суда, поскольку "проигнорированы все доказательства".

Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами.

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