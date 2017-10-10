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Бывшего вице-премьера Таджикистана подозревают в убийствеСегодня в 16:14

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Имама мечети Гиссара.

Правоохранительные органы Республики Таджикистан задержали бывшего вице-премьера Джамолиддина Мансурова по подозрению в убийстве имама Рахмона Сафаралиева. Они предполагают, что чиновник мог совершить преступление в 1992 году во время гражданской войны, передает "Уралинформбюро".

По словам сына погибшего имама, в 90-х годах его отец совмещал работу в районном водоканале и службу в местной мечети. В декабре 1992 года его вызвали в штаб Народного фронта, где и расстреляли. Чтобы забрать тело, семье убитого пришлось заплатить внушительную сумму.

Несколько дней назад останки погибшего эксгумировали, сейчас их исследуют специалисты. Самого Мансурова уже допросили по делу, пишет "ТаджикТА".

В пресс-службе прокуратуры Таджикистана не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Стоит отметить, что 66-летний чиновник вышел на пенсию в 2005 году.

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