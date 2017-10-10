И массовых беспорядков.

Государственный комитет нацбезопасности КР задержал члена политической партии "Мекенчил" Мелиса Аспекова. Его подозревают в подготовке массовых беспорядков после объявления итогов выборов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГКНБ Кыргызстана.

Согласно версии следствия, Аспеков действовал в интересах определенной группы лиц и планировал захватить власть в стране. При этом он активно контактировал с ранее задержанным депутатом Канатбеком Исаевым, с которым вместе собирал сторонников для участия в перевороте.

Возбуждено уголовное дело по признакам подготовки к насильственному захвату власти и приготовлениям к массовым беспорядкам. Аспекова водворили в изолятор временного содержания.

Ранее по теме:

В Киргизии парламентария заподозрили в попытке госпереворота