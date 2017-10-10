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Банда таджикских наркоторговцев отправится в тюрьмуСегодня в 17:51

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За продажу опиума.

7 членов таджикской банды, торговавшей наркотиками в Узбекистане, получили от 3,5 до 12 лет. Как сообщает Sputnik, преступники наладили контакт с наркокурьерами в Таджикистане и продавали запрещенные вещества в Самаркандской области. Отмечается, что они планировали расширять сеть на другие регионы Узбекистана.

Согласно материалам дела, одного из членов группировки правоохранители задержали в мае. Тогда сотрудники ДПС нашли в его машине 5,6 килограмма опия.

Позднее были выявлены и остальные члены ОПГ. При них нашли 10 килограммов наркотика и электронные весы. Также были конфискованы 3 легковушки, на которых перевозили нелегальный товар, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что через Таджикистан и Узбекистан проходит так называемый "северный маршрут": крупнейший в мире путь поставок опиума из Афганистана в европейские страны.

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