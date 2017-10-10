И всячески издевался над ней.

62-летний американец Генри Мишель Пиэтт арестован в Мексике по обвинению в изнасиловании падчерицы. 19 лет мужчина держал ее взаперти и подвергал сексуальному и физическому насилию. 10 октября он предстанет перед судом в Оклахоме, пишет New York Post.

По документам суда, впервые отчим переспал с Розалин МакГиннис, когда той было 11 лет. Хотя по словам других детей американца, домогаться до девочки он начал куда раньше.

В 1997 году мать Розалин ушла от Пиэтта из-за постоянных издевательств с его стороны, тогда мужчина попросил своего сына забрать падчерицу из школы в Пото (штат Оклахома) и вывез ее в мексиканскую деревню. В "плену" девушку постоянно избивали, душили до бессознательного состояния и насиловали.

За 19 лет рабства Розалин родила своему истязателю девять детей. В июне 2016 года 32-летней женщине в восемью отпрысками удалось добраться до посольства США и вернуться на родину. Позже к семье присоединился и девятый ребенок МакГиннис.

Сейчас с Розалин и ее детьми, которым от 2 до 17 лет, работают психологи, передает "Уралинформбюро".

У Пиэтта хорошо налажены связи с преступными группировками в Мексике и странах Центральной Америки, поэтому в Штатах боялись, что он может избежать наказания. После ареста мужчину экстрадировали в США.