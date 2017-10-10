Возбуждено уголовное дело.

Свердловские правоохранители установили личность злоумышленника, подозреваемого в избиении 12-летнего подростка в Нижнем Тагиле. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

По данным МУ МВД России "Нижнетагильское", 2 октября 2017 года у торгового центра на улице Юности мужчина из-за личной неприязни избил 12-летнего мальчика. Подросток в тот момент гулял по улице вместе со сверстниками. После произошедшего злоумышленник скрылся, а школьнику понадобилась помощь медиков.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Поскольку преступление было совершено в отношении несовершеннолетнего, дело передано в следственный комитет.