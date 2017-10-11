×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Гособвинитель запросил для обвиняемого в убийстве Дарьи Зембицкой 10 лет "строгача"Сегодня в 11:58

  • Текст

Приговор огласят 12 октября.

Гособвинитель запросил 10 лет лишения свободы для Сергея Какшина, обвиняемого в жестоком убийстве бывшей супруги Дарьи Зембицкой. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Судебное следствие по уголовному делу завершено.

Жестокое преступление совершено 9 января 2017 года в Нижнем Тагиле. Дарья Зембицкая вышла во двор, чтобы прогреть машину. По версии следствия, там ее подстерегал бывший супруг Сергей Какшин. Набросившись на женщину, он нанес ей несколько ударов. Полагая, что Зембицкая мертва, Какшин решил вывезти ее труп в безлюдное место на своем автомобиле. По дороге экс-супруга злоумышленника стала подавать признаки жизни. Тогда он остановил автомобиль, вынес женщину из салона, нанес ей еще несколько ударов и наступил ногой на шею, перекрыв дыхание. Убедившись, что Дарья мертва, Какшин скрылся с места преступления.

Уголовное дело по статье "убийство" было возбуждено 11 января 2017 года. В тот же день задержали подозреваемого. Мужчина рассказал свою версию случившегося. По его словам, он так сильно любил супругу, что не смог жить вдали от нее, а потому решился на убийство.

Стоит добавить, что оглашение приговора состоится 12 октября. Гособвинитель настаивает на взыскании с обвиняемого 13 миллионов рублей в качестве морального вреда: по 5 миллионов двум детям погибшей и 3 миллиона рублей – ее матери.

Ранее по теме:
Экс-супруг Дарьи Зембицкой рассказал свою версию убийства

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×