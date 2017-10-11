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Сургутянка пойдет под суд за смерть 5-месячного внукаСегодня в 12:12

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Ребенок упал с кровати.

Жительница Сургутского района ответит перед судом за причинение внуку смерти по неосторожности.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Югре, в августе 2017 года женщина присматривала за 5-месячным внуком, время от времени прикладываясь к рюмке. Вечером нетрезвая бабушка положила мальчика спать рядом с собой. Ночью он упал с кровати и ударился головой. Не придав значения произошедшему, югорчанка вновь уложила малыша на кровать и заснула. Вызывать врачей она не стала. К утру ребенок скончался.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть младенца наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

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