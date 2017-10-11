Устроившего крушение самолета-амфибии.

Дело о крушении легкомоторного гидросамолета в Югре направлено в суд. Об этом "Уралиформбюро" сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР

Погибшего собственника авиасудна, который и управлял им, посмертно обвиняют в нарушении правил безопасности эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Стоит напомнить, что авария произошла 19 июня 2016 года. Тогда гидросамолет потерпел крушение в районе протоки Байбалак. На борту транспортного средства было два пассажира из Самарской области.

Авиасудно несколько раз пыталось взлететь с поверхности воды, а затем, не успев набрать достаточную высоту, задело кроны деревьев и упало в лес. Самолет разрушился и полностью выгорел.

Следствие считает, что пилот решил отправиться в небо, не имея необходимых документов и находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Судмедэкспертизы показали, что один из пассажиров получил тяжкие телесные повреждения, а второй – кратковременное расстройство здоровья. Собственник самолета-амфибии в аварии погиб.

С постановлением о привлечении владельца гидросамолета в качестве обвиняемого ознакомили его супругу. Отмечается, что близкие родственники погибшего отказались от прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям.

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