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Майора киргизской милиции подозревают в изнасиловании знакомойСегодня в 15:09

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И избиении ее мужа.

Майора милиции Киргизской республики задержали по подозрению в изнасиловании местной жительницы и нападении на ее мужа.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области, задержанный жил в одной квартире с супружеской парой. Он воспользовался моментом и изнасиловал 55-летнюю хозяйку дома, а затем избил ее 58-летнего мужа, заставшего злоумышленника "на месте преступления".

Сотрудники службы внутренних расследований МВД КР по Иссык-Кульской области установили и задержали подозреваемого. Им оказался инспектор отдела кадров по Джеты-Огузскому району, майор милиции.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в ИВС ОВД Каракола. Сейчас правоохранители ждут заключения судебно-медицинских экспертиз.

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