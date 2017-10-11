×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Двое братьев забили до смерти сеструСегодня в 15:37

  • Текст

И признались в убийстве.

Двое братьев-киргизов до смерти забили родную сестру , сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УВД по Иссык-Кульской области.

В дежурную часть сообщение из региональной больнице о пациентке с многочисленными травмами поступило утром 10 октября. Оперативники, опросив свидетелей, выяснили, что пострадавшую на улице нашел житель села Бостери. Как стало известно, это была 27-летняя девушка из села Теплоключенка.

В больнице девушка скончалась, не приходя в сознание.

По горячим следам сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана задержали подозреваемых в убийстве. Ими оказались родные братья погибшей: они уже дали признательные показания.

Мужчин водворили в ИВС. Сейчас специалисты проводят экспертизы в рамках уголовного дела.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×