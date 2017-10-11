И признались в убийстве.

Двое братьев-киргизов до смерти забили родную сестру , сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УВД по Иссык-Кульской области.

В дежурную часть сообщение из региональной больнице о пациентке с многочисленными травмами поступило утром 10 октября. Оперативники, опросив свидетелей, выяснили, что пострадавшую на улице нашел житель села Бостери. Как стало известно, это была 27-летняя девушка из села Теплоключенка.

В больнице девушка скончалась, не приходя в сознание.

По горячим следам сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана задержали подозреваемых в убийстве. Ими оказались родные братья погибшей: они уже дали признательные показания.

Мужчин водворили в ИВС. Сейчас специалисты проводят экспертизы в рамках уголовного дела.