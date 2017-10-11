Девушку спас таксист.

Жительницу Омска изнасиловали по пути к месту самоубийства. Неизвестный мужчина напал на девушку, когда она шла к мосту через Иртыш.

Пострадавшую заметил проезжавший мимо таксист. Он разговорился с омичкой и выяснил, что свести счеты с жизнью женщина решилась после развода с мужем. Она оставила ребенка с бабушкой и направилась к мосту. Совершить суицид ей помешал насильник.

В пресс-службе областного СУ СКР сообщили о том, что по данному факту возбуждено уголовное дело, передает "Уралинформбюро".