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Насильник напал на омичку-самоубийцуСегодня в 16:43

  • Текст

Девушку спас таксист.

Жительницу Омска изнасиловали по пути к месту самоубийства. Неизвестный мужчина напал на девушку, когда она шла к мосту через Иртыш.

Пострадавшую заметил проезжавший мимо таксист. Он разговорился с омичкой и выяснил, что свести счеты с жизнью женщина решилась после развода с мужем. Она оставила ребенка с бабушкой и направилась к мосту. Совершить суицид ей помешал насильник.

В пресс-службе областного СУ СКР сообщили о том, что по данному факту возбуждено уголовное дело, передает "Уралинформбюро".

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