Екатеринбуржец ответит в суде за налеты на салоны сотовой связиСегодня в 17:38
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Мужчине вменяют 4 эпизода.
В Екатеринбурге перед судом предстанет 28-летний местный житель, подозреваемый в грабеже и разбойных нападениях на салоны сотовой связи. Расследование уголовного дела завершено, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.
По версии следствия, с 18 января по 9 февраля 2017 года мужчина совершил грабеж и 3 разбойных нападения на салоны, расположенные на улицах Баумана, Восточной, Победы в Екатеринбурге, а также на улице Братьев Кашириных в Челябинске.
Екатеринбуржец был задержан в марте в Нижнем Тагиле. В ходе допроса он пояснил стражам правопорядка, что на преступления его толкнуло безденежье.
Причиненный ущерб оценивается в 640 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд.
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