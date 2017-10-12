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Свердловчанин получил срок за попытку сбыть 50 кило наркотиковСегодня в 11:09

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9 лет и 6 месяцев "строгача".

Житель уральской столицы Михаил Омельков проведет 9,5 года в колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков и незаконное приобретение, перевозку и хранение наркотических средств в крупном размере. Екатеринбуржец намеревался заработать 1500 долларов на сбыте почти 50 кило зелья.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, в 2016 году мужчина через интернет-мессенджер вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом. Подельники договорились о сбыте особо крупной партии наркотиков на территории России. Омельков взял на себя обязательства по хранению и распространению зелья.

Екатеринбуржец приехал в Каменский район, где на 11-м километре автодороги Каменск-Уральский – Черемухово извлек из тайника синтетическое наркотическое средство общей массой 49,5 килограмма. Поместив груз в Daewoo Nexia, он отправился домой. Однако сбыть наркотики он не успел - его задержали сотрудники УФСБ России по Свердловской области.

Стоит отметить, что вердикт суда в законную силу пока не вступил.

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