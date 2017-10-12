Она защищала возлюбленного.

Жительница Ямала проведет ближайшие 8 лет в колонии общего режима за то, что 118 раз пырнула ножом мужчину, у которого снимала квартиру.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", преступление было совершено 11 июня 2017 года в Салехарде. Женщина и ее сожитель выпивали в компании хозяина арендуемой ими жилплощади. Между мужчинами разгорелась ссора. Чтобы защитить своего благоверного от словесных оскорблений, обвиняемая взялась за нож.

Стоит отметить, что в ходе следствия женщина полностью признала свою вину.



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