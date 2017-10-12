Салоны связи в Екатеринбурге грабили подросткиСегодня в 14:24
- Текст
В составе преступной группы.
В Екатеринбурге задержаны четверо молодых людей, которых подозревают в нападениях на салоны сотовой связи. В банде - два 15-летних подростка, 17-летний юноша и 24-летний молодой человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД РФ.
Следствие уже доказало их причастность к совершению 11 эпизодов краж из салонов сотовой связи в Чкаловском, Кировском и Октябрьском районах города. Так, 15 сентября молодые люди около трех часов ночи разбили витрину торгового павильона на Сиреневом бульваре, 2, проникли в салон-магазин и вынесли более 100 гаджетов. Общая сумма ущерба, причиненного владельцам торговой точки, превысила 900 тысяч рублей.
В рамках расследования уголовного дела 17-летний участник банды арестован, с остальных взяты подписки о невыезде. Сейчас сыщики устанавливают их причастность к другим преступлениям.
Стоит напомнить, что в конце сентября полиция Екатеринбурга задержала еще одну преступную группу серийных налетчиков на салоны связи.
С начала сентября 2017 года волна ограблений прокатилась по салонам сотовой связи уральской столицы. Практически ежедневно налетчики выносили гаджеты из "Евросети", "Билайна", "Связного" и "МегаФона".
Ранее по теме:
В Екатеринбурге поймали серийных налетчиков на "Евросеть"
Охота за гаджетами: в Екатеринбурге обчистили два салона в одном доме
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:54
Узбекская семья продала новорожденную дочь незнакомцам
За 30 тысяч рублей.Сегодня в 14:52
Формула ВИЧ-лечения – двое лишних
На них нет денег.Сегодня в 14:43
На Среднем Урале вырастут зарплаты чиновников и медсестер
С 1 октября.Сегодня в 14:38
Клиентов "Уральских авиалиний" стало на четверть больше
Чем годом ранее.Сегодня в 14:30
Тюменских киллеров из ФСБ этапировали в Москву
Вслед за материалами дела.Сегодня в 14:24
Салоны связи в Екатеринбурге грабили подростки
В составе преступной группы.Сегодня в 14:20
Ашинца будут судить за сожжение тещи и ее брата
Из мести жене.Сегодня в 14:07
Пермяки требуют сохранить единственный в крае Дом ребенка
Власти планируют реорганизацию.Сегодня в 13:22
Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение
Первыми их пощупают жители Севастополя и Дальнего Востока.Сегодня в 13:06
Пейте больше воды: в Челябинске продлен режим НМУ
Мегаполис накрыл плотный смог.Сегодня в 13:02
В Челябинске в ДТП погиб пассажир "Яндекс.Такси"
Вылетел через лобовое стекло.Сегодня в 12:53
Металлурги КМЭЗ выносили пострадавших и клеили спецпластырь
В рамках комплексных учений.Сегодня в 12:50
Дело растерзанной собаками 7-летней свердловчанки дошло до суда
На скамье подсудимых - владельцы животных.Сегодня в 12:28
Убийце Дарьи Зембицкой в Нижнем Тагиле вынесли приговор
9 лет 6 месяцев "строгача".Сегодня в 12:21
Челябинец выставил на продажу советский броневик БРДМ-2
За 750 тысяч рублей.
Главные новости
- Сегодня в 14:52Формула ВИЧ-лечения – двое лишних
- Сегодня в 14:30Тюменских киллеров из ФСБ этапировали в Москву
- Сегодня в 14:24Салоны связи в Екатеринбурге грабили подростки
- Сегодня в 12:28Убийце Дарьи Зембицкой в Нижнем Тагиле вынесли приговор
- Сегодня в 12:18На переселение свердловчан из развалюх потратят еще 200 миллионов
Аналитика
Формула ВИЧ-лечения – двое лишних
На них нет денег.
Патент Чернина – мифология "Черной дыры"
Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".
Храму закон не писан
В Екатеринбурге.