Из мести жене.

Жителя Аши обвиняют в убийстве двух человек и поджоге. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в июне 2015 года пьяный мужчина, поссорившись с женой, решил отомстить ей через родню.

Вечером мужчина проник в дом через незапертую входную дверь: внутри спали нетрезвые родственники его супруги. Злоумышленник поджег вещи на веранде, убедился, что огонь занялся и сбежал. Строение полностью выгорело, 58-летняя хозяйка дома и ее 50-летний брат скончались на месте происшествия.

Дело будет рассматривать областной суд. Обвиняемый попросил участвовать в процессе коллегию присяжных.