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Узбекская семья продала новорожденную дочь незнакомцамСегодня в 14:54

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За 30 тысяч рублей.

Семейная пара из Узбекистана пыталась продать свою новорожденную дочь за 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на торговлю людьми.

Инцидент произошел в Воронеже. Именно там 8 сентября 2017 года 29-летняя гражданка Республики родила дочь, не зарегистрировав ее в органах ЗАГС, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Вечером 10 октября вместе со своим гражданским супругом мать продала девочку за 30 тысяч рублей незнакомым людям, которые пообещали ее воспитать и содержать.

За сделкой следили сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленников задержали, а ребенка передали врачам. Состояние девочки не вызвало у медиков опасений: был обнаружен конъюнктивит и желтушка. Телесных повреждений специалисты не обнаружили.

Расследование уголовного дело продолжается. Следствие планирует попросить суд арестовать горе-родителей.

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