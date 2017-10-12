И прошлых грехах.

В Тюмени подозреваемый в нападении на 9-летнюю девочку дал признательные показания. Злоумышленник сознался в приставаниях к ребенку и рассказал о прошлых преступлениях. Видео опубликовано на сайте тюменского УМВД РФ.

По словам подозреваемого, он "трогал, обнимал и пытался целовать" девочку. Ранее он был судим по статьям 117, 206, 162, 208, 119 УК РФ (истязание, захват заложника, разбой, организация незаконного вооруженного формирования и угроза убийством).

Стоит напомнить, что мужчина напал на школьницу 9 октября 2017 года в подъезде дома на улице 30 лет Победы в Тюмени. Она сумела вырваться и убежать. Мужчина после нападения скрылся.

"После получения сообщения полицейские незамедлительно провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Составили фоторобот, ориентировали наряды полиции. Был установлен и задержан подозреваемый", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УМВД России.

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