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2-летнюю девочку задушил ногой отецСегодня в 16:40

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Его ждет суд.

В Темиртау под суд пойдет россиянин, которого подозревают в жестоком убийстве 2-летней дочери. Дело будут рассматривать в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Казахстана, пишет tengrinews.kz.

Следователи считают, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала избил малышку, за то, что она не слушалась его. Затем он задушил ее, наступив на шею ребенка, передает "Уралинформбюро".

Отмечается, что по делу назначено предварительное слушание.

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