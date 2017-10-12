Его ждет суд.

В Темиртау под суд пойдет россиянин, которого подозревают в жестоком убийстве 2-летней дочери. Дело будут рассматривать в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Казахстана, пишет tengrinews.kz.

Следователи считают, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала избил малышку, за то, что она не слушалась его. Затем он задушил ее, наступив на шею ребенка, передает "Уралинформбюро".

Отмечается, что по делу назначено предварительное слушание.