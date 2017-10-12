Угрожая сотрудникам СПИДом.

В Москве задержали уроженца Казахстана, в июле 2017 года ограбившего офис микрокредитной организации на севере столицы.

Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах, пишет, что в офис компании зашел мужчина со шприцем. Сотруднице организации он заявил, что болен СПИДом и пригрозил заразить ее, если та не выдаст ему деньги из кассы. Получив около 17 000 рублей, злоумышленник сбежал.

Задержали 28-летнего разбойника только в октябре. Выяснилось, что он является фигурантом еще одного подобного дела. Мужчину содержат под стражей. Сейчас устанавливается его причастность к другим подобным преступлениям, передает "Уралинформбюро".