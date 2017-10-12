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Средний размер взятки на Ямале составил 1,7 миллионаСегодня в 18:54

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По стране – 360 тысяч.

1,7 миллиона рублей готовы предложить ямальцы в качестве взятки. Речь идет о преступлениях, совершенных в категории "в особо крупном размере". С начала 2017 года полицейские ЯНАО выявили 14 подобных эпизодов.

Цифру озвучили 12 октября на заседании Общественного совета при окружной полиции, передает местное издание "Красный Север". Средний показатель данных преступлений по стране – 360 тысяч рублей.

Всего за 9 месяцев 2017 года в регионе выявили 122 коррупционных преступления. Почти сто были совершены в сфере государственного и муниципального управления. Самым частым оказалась дача взятки – 66 преступлений. На втором месте – ее получение, полицейские насчитали 18 эпизодов. К уголовной ответственности привлекли 15 должностных лиц, передает "Уралинформбюро".

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