Весом в две тонны.

16-летний подросток задохнулся под тюками с хлопком. Несчастный случай произошел 10 октября в Южно-Казахстанской области, сообщают местные СМИ.

Школьник вместе с друзьями отправился работать на хлопковое поле возле родного села Торткуль. Через какое-то время компания уснула в одном тракторном прицепе, а погибший лег спать в другом. Во время его сна спецтехника уронила на него тюки с хлопком, передает "Уралинформбюро".

Тело нашли только на утро: все были уверены, что ночью подросток ушел домой. Начальник охраны хлопкоприемного пункта Бахтияр Омаров считает, что если бы груз лежал чуть дальше, погибший школьник смог бы выбраться. "Мы даже не знали, где он был. Уверены были, что он в поле. А когда хлопок выгрузили, он выпал", – сказал он.

По словам родственницы подростка, мальчик умер от удушья. "Он был просто раздавлен. Две тонны на него свалили. Все содержимое телеги высыпали в хлоппункте. Он пролежал в телеге 6 часов. Ребенок просто не выдержал", – заявила она телеканалу ТВК.

По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье о несоблюдении правил охраны труда. Назначено несколько экспертиз.